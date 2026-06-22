北中米ワールドカップで現地６月21日、グループＧ第２節の２試合が行なわれた。ベルギー対イランは０−０のスコアレスドローで決着。ニュージーランド対エジプトは、エジプトが３−１で勝利した。この結果、１勝１分けで勝点４のエジプトが首位に立つ。ここまでの２試合でいずれも引き分けのイランとベルギーが勝点２で並び、総得点で上回るイランが２位、ベルギーが３位。１分け１敗で勝点１のニュージーランドが最下位だ。