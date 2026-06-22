KDDIと沖縄セルラーは、UQ mobileの料金プラン「コミコミプランバリュー」に新たに加入したユーザーを対象に、月額料金を660円割り引く「UQコミコミおトク割」を6月25日から提供する。受付期間の終了日は未定。 13カ月間660円引き コミコミプランバリューに新たに加入すると、通常は月額3828円のところ、加入月から最大13カ月間にわたって660円引きの月額3168円で利用できる。 「