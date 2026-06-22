現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループF第２節で、スウェーデン代表はオランダ代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦した。初戦ではチュニジアを５−１で粉砕。しかしオランダ戦では立ち上がりから劣勢の展開となる。開始５分で先制を許すと17分にも失点。前半で２点のビハインドを負う。さらに後半に入って47分と54分にコディ・ガクポに立て続けにゴールを許す。59分にアンソニー・エランガの