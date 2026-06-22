［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイチュニジア戦で、森保一監督があそこまでスタメンに手を加えてくるとは思わなかった。なかでも個人的に最も驚いたのが、鎌田大地のシャドー起用だった。ここ最近は継続してボランチで起用されており、そこから動かすとはまったく予想していなかった。絶対に落とせないワールドカップの舞台。勝点３が求められたチュニジア戦だ