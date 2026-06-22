現地６月21日に開催された北中米ワールドカップのグループＧ第２節で、エジプト代表とニュージーランド代表がBCプレイス・バンクーバーで対戦した。先手を取ったのはニュージーランド。15分、ペインの左CKにサーマンが打点の高いヘディングで上手く合わせてネットを揺らした。リードを許したエジプトだが、慌てることなく果敢に相手ゴールに迫る。27分、マルムシュがエリア外からコントロールシュートを放つ。これはGKクロー