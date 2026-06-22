平田知事は22日の県議会一般質問で、旧県庁舎跡地の整備について、出島との一体感を重視して進める考えを明らかにしました。 （平田知事） 「どうすれば出島との一体感、また質の高い空間になっていくのかということで、デザインを重視した事業展開を図っていかなければいけない」 長崎市江戸町の旧県庁舎跡地について、県は広場や情報発信、交流支援の3つの機能を持たせる基本構想をまとめています。 平田知事