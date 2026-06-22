県は7月8日から、ドクターヘリを2機体制で運航することを発表しました。 現在、1機体制で運航している県のドクターヘリは、出動要請が重なり対応できないケースが年間約100件にのぼっていました。 去年は運航委託先の整備士不足などで断続的に休止していましたが、体制のめどが立ったことから、7月8日から2機で運航するということです。 2機目は県病院企業団が医師の搬送用に使っているヘリコ