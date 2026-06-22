親しみやすい雰囲気や若々しいイメージから、実際より小柄だと思われがちな20代男性俳優も少なくありません。画面越しでは分かりにくいスタイルの良さも、彼らの魅力の1つです。All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「イメージよりも高身長だった20代男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果