21日夜、福山市で道路を渡っていた70歳の女性が軽自動車にはねられ死亡しました。事故があったのは福山市松浜町の市道です。警察によると、21日きのう午後8時40分ごろ、市道を北西方向へ向かっていた軽自動車が、道路を渡っていた女性をはねました。はねられたのは、近くに住む70歳の女性で、市内の病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。軽自動車を運転していた50代の男性にケガはありませんでした。亡くなっ