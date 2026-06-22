近藤は古巣の日本ハム戦で7打点と暴れまくった（C）産経新聞社日本ハムはリーグ戦再開後、本拠地で行われたソフトバンク3連戦に負け越し。カード初戦は先発伊藤大海の力投もあり、今期初の白星をマークしたが、2戦目は7-10とルーズベルトゲームを落とし、カード3戦目の21日のゲームは0-8の完封負けと一方的な展開となった。【日ハムvsソフトバンク】投手陣崩壊し10失点…打線追い上げクローザー引き擦り出すも追いつけず『左投手