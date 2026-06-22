モデルでタレントの森泉さんは6月21日、自身のInstagramを更新。父の日の親子ショットを公開しました。【動画】森泉の夫＆子どもの癒され姿「パパ幸せですね」森さんは「父の日は娘からの耳掃除プレゼント」と大笑いの絵文字を添えて、1本の動画を投稿。父の日のプレゼントとして、娘が森さんの夫の耳掃除をする様子です。娘は、お風呂上がりのパジャマ姿で髪にタオルを巻き、ヘッドライトを装着しています。真剣に耳をのぞき込