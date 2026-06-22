第2戦でスタメン4人を入れ替えた森保監督。最終戦ではどんな手を打つのか(C)Getty Imagesエルヴェ・ルナール監督新体制へ移行し、日本の前に立ちはだかるのではないかと見られたチュニジア。しかしながら、現地時間6月20日の日本代表は序盤から凄まじい迫力で敵陣に迫り、相手の良さを一切、出させなかった。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る始まりは開始4分の鎌田大地の先制弾