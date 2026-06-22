モデルで俳優の前田希美さんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で浦和レッドダイヤモンズの渡邊凌磨選手との結婚式の写真を公開しました。【写真】前田希美＆渡邊凌磨の結婚式ショット「宇宙一美しい花嫁です！！！」前田さんは「私にはもったいないくらい夢みたいな一日でした。大好きな方々が同じ場所に集まって、人生でこんなにも幸せな日があるんだなと思いました」とつづり、4枚の写真を公開。純白のウエディン