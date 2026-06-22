All About ニュース編集部では、2026年6月6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、Snow Manに関するアンケートを実施しました。その中から、「Snow Man」で演技がうまいと思うメンバーランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：ラウール／28票2位にランクインしたのは、28票を獲得したラウールさんです。192cmの抜群のスタイルを活かして世界基準のモデルとして活躍する一方、映画『ハニー