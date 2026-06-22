RKK熊本放送は、建設を進めている有料老人ホームについて、今年、2026年12月にオープンすると発表しました。 【写真を見る】映像や朗読プログラムも提供する新しいカタチ“有料老人ホーム”12月オープン予定RKK熊本放送が建設 全67室で24時間サポート RKKは、高齢者向け介護施設のニーズの高まりを踏まえ、現在、熊本市中央区山崎町で有料老人ホームの建設を進めています。 この