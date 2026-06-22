気象庁は阿蘇中岳で火山活動が高まっているとして、21日に噴火警戒レベルを「2」に引き上げました。 【写真を見る】阿蘇中岳”噴火警戒レベル2”引き上げ草千里など観光は可能阿蘇ヘリ事故の 機体引き上げ作業は延期熊本 噴火警戒レベル「2」 阿蘇中岳では火山性微動の振幅が大きな状態が続き、気象庁は21日午後4時に噴火警戒レベルを、“活火山であることに留意”とする「1」から、“火口周辺規制”の「2」へと引き上げ