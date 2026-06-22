捜査中に住宅から現金約1000万円を持ち去った罪に問われた大阪府警の元警察官に対し、大阪地裁は拘禁刑8か月の実刑判決を言い渡しました。 判決によりますと、大阪府警・南堺署刑事課の警部補だった後藤伸被告（52）は今年3月、堺市南区の集合住宅で遺体が見つかった部屋を捜査中、部屋にあった現金約1000万円を持ち去りました。 これまでの裁判で後藤被告は起訴内容を認め、「内緒の借金を返済できると思い気持ちが高ぶった」な