中国商務省＝2月、北京（共同）【北京共同】中国商務省は22日、レアアース（希土類）関連企業など米国の10団体を輸出規制リストに記載し、10団体向けに軍民両用品目を輸出することを禁止した。米国防総省が中国の電子商取引（EC）大手アリババグループなどを中国軍と関係ある「中国軍事企業」のリストに追加指定したことへの対抗措置となる。中国商務省は報道官談話で「米国政府による悪質な措置に対抗するため」と明言した。