6月21日（現地時間）に行われた、サッカー「ワールドカップ北中米大会」1次リーグH組第2戦のスペイン対サウジアラビアで、18歳の“神童”がついに初ゴールを決めた。【写真】ヤマルが披露した「埼玉ポーズ」と酷似のゴールパフォーマンスこの日にW杯初の先発出場を果たした、背番号「19」をつけた若きエース・ヤマル選手（18）は前半10分に先制点を決めると、勢いに乗ったスペインは3点を追加して4−0でサウジアラビアに快勝。