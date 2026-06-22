押収されたカットネギの容器と中国産ネギの段ボール＝22日午前、京都・南署中国産のカットネギを混ぜたのに、京都府産九条ネギのみを使った商品のように表示して販売したとして、京都府警は22日、不正競争防止法違反（誤認惹起表示）と食品表示法違反（原産地虚偽表示）の疑いで、京都市南区の農産物加工販売会社「葱保」の元代表取締役高田哲也容疑者（55）を逮捕した。逮捕容疑は2月26日ごろ、中国産を混ぜたカットネギの原