スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が21日（日本時間22日）、フィリーズのブライス・ハーパー内野手（33）の復調の裏側に「重すぎるバット」があったと報じた。ハーパーは20日（同21日）のメッツ戦で自身初のサイクル安打を達成すると、この日の同戦でも17号ソロを含む3安打を放ち、2試合連続で打線をけん引した。そのきっかけになったのが、普段の試合では使わない34インチ（約86.4センチ）、35オンス（約992.3グラム）