女優の土屋太鳳（31）が22日までにインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会における本田圭佑の解説を絶賛した。W杯で日本人最多4得点の本田は初戦オランダ戦のNHKに続き、日テレ系のチュニジア戦の生中継でも解説を務め、ユニークな“本田節”がさく裂し、SNSでも話題となっている。土屋は「サッカー！！！！！ワールドカップ！！！！！感動…！！！！！！！！」と書き出し、「本田圭佑さんの解説も本当に