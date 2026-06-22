祖母の遺品整理で未使用のガラケーが見つかると、「もう使えないから捨てるしかない」と考える人も多いでしょう。しかし、古い携帯電話の中には、コレクターや中古端末を探している人から需要があるものもあります。 特に未使用品で、箱や説明書、充電器などの付属品がそろっている場合は、思ったより高く売れる可能性があります。ただし、すべてのガラケーに高値がつくわけではありません。売る前には、