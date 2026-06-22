新幹線に乗るときはいつもグリーン車、飛行機ではビジネスクラス。そんな話を聞くと、「同じ会社員なのにどうしてそんな生活ができるのだろう」と不思議に思う人もいるでしょう。 確かに、グリーン車やビジネスクラスは快適ですが、その分費用もかかります。しかし、利用できるかどうかは単純に年収だけで決まるわけではありません。 そこで今回は、グリーン車およびビジネスクラスの料金差や利用