「本田語録」が海外でも注目を集めている。北中米Ｗ杯で日本代表は１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦（２１日＝日本時間２２日）に４―０で大勝。日本テレビ系の中継で解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑（ジュロン）は初戦のオランダ戦に続いて数々の?名言?を生み出す一方で、その発言が第３戦（２５日＝同２６日）で激突するスウェーデンでも報じられた。スウェーデン紙「ＥＸＰＲＥＳＳ」（電子版）は「大勝した日本の怒り