ロッテは22日、8月8日のオリックス戦で水曜日のカンパネラが来場すると発表した。当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」として開催。水曜日のカンパネラは試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスを実施し、球場を盛り上げる。▼ 水曜日のカンパネラコメント「このような機会をいただき、大変光栄です！球場ならではの熱気や一体感を感じながら、皆さんと最高の夏