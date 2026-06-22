Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン4で名を馳せ、オーディション番組『PRODUCE 48』にも出演したアイドル練習生出身のイ・シアンが、所属事務所との裁判に勝訴した。裁判所は、モデルのイ・シアンと所属事務所の紛争において、イ・シアンに軍配を上げた。イ・シアンが、『脱出おひとり島』に出演する過程で、事務所側が嘘をついたという。【写真】イ・シアン、恋リアで男性と同じベッドに…6月22日、韓国メデ