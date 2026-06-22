カイル・タッカー外野手（２８）に厳しい目が注がれている。２１日（日本時間２２日）の本拠地オリオールズ戦も４タコに終わって打率２割３分８厘、６本塁打、チームワースト２位の６５三振。ロバーツ監督が打順を下げるなどしてきっかけを与えているが、本来の姿を取り戻せていない。４年２億４０００万ドル（約３８０億円）の大型契約を結びながら見合う数字を残せないことで批判も噴出。米メディア「アルバット」は「タッカ