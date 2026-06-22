2026年にデビュー30周年を迎えたPUFFY。長年第一線で活動を続けてきた二人は、その節目をどのように受け止めているのだろうか。PUFFY 30th Anniversary Live『One Night "Birthday" Carnival』の放送を前に、大貫亜美と吉村由美にインタビュー。30年という年月への率直な思い、「家族ではなくビジネスパートナー」と語る二人の関係性、奥田民生への変わらぬ敬意、そして30周年ライブの見どころについて聞いた。■「30年ってすごい