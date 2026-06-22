ENHYPENを離れたヒスンが、ついに“EVAN”として音楽で答える日を迎える。6月22日18時、EVANはデビューシングル『RIDE OR DIE』をリリースし、ソロアーティストとしての第一歩を踏み出す。【写真】ENHYPEN脱退のヒスン、初めて公の場に脱退、改名、公式SNS開設、ファンクラブ名「EVER」の発表、そしてソロデビュー。ここまで積み重ねられてきた“新しい名前の物語”が、ようやく楽曲という形で鳴り始める。ただ、今回のデビューが