女優のオ・ヘスが、結婚と出産を同時に電撃発表し、注目を集めている。オ・ヘスは6月21日、自身のSNSを通じて長文のメッセージとともに、娘との日常を収めた写真を公開した。【注目】“日テレドラマ”が『ウ・ヨンウ』と酷似で炎上約2年2カ月ぶりとなる近況報告で、結婚と出産の事実を明かし、多くの祝福を受けている。彼女は「本当に久しぶりにごあいさつします。この間、特別な説明もなく静かに過ごしていたため、多くの方が私の