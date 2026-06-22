女優のオ・ナラが、気取らない日常を公開した。オ・ナラは6月21日、自身のインスタグラムを更新。【写真】オ・ナラが「日本で爆笑」される理由「仲の良い後輩が営む店だから、自分の家みたいに居心地がいい。ここのチキン、本当に揚げるのが上手だね〜。襄陽（ヤンヤン）に行ったらここは必須コース」とコメントを添え、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、江原道・襄陽の飲食店を訪れたオ・ナラの姿が収められている。白