【モデルプレス＝2026/06/22】モデルの由布菜月が6月21日、自身のInstagramを更新。娘の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「日本一の応援」“背番号18”ユニ姿の0歳長女◆由布菜月「初めての父の日」赤ちゃんの姿披露由布は「初めての父の日 いつもありがとう！」とつづり、娘の写真を投稿。夫であるサッカー日本代表の上田綺世のアクリルスタンドを小さな手でしっかりと握りしめている姿や、背番