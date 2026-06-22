NCT WISHが、新曲『BOY MEETS GIRL』を先行公開し、世界中のファンから熱い反響を得ている。6月22日午前0時、NCT WISHは各種音楽配信サイトを通じて、日本新シングル『YO-I-DON!/BOY MEETS GIRL』のダブルタイトル曲のひとつである『BOY MEETS GIRL』をリリースした。また、公式ユーチューブを通じてMVも同時公開された。【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能新曲『BOY MEETS GIRL』は、1994年にリリースされた日本の人気グル