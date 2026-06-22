ガールズグループTWICEのダヒョンが、女優として無限のポテンシャルを証明した。去る6月20日、ダヒョンは釜山（プサン）海雲台（ヘウンデ）区の映画の殿堂ルーフシアターで開催された「2026 グローバルOTTアワード」で、JTBCドラマ『ラブ ミー』を通じて、ライジングスター賞を受賞した。【写真】ダヒョン、『ラブ ミー』“ファーストキス”の瞬間1年の間、幅広く活動し注目すべき成果を出した俳優およびタレントを選ぶ「ライジン