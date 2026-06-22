【モデルプレス＝2026/06/22】歌手の氷川きよしが6月21日、自身のInstagramを更新。父の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】48歳人気歌手「タクシー運転手の制服がお似合い」若かりし日の父顔出し氷川は「6月21日、父の日おめでとう。お願いだから。ずっと元気で毎年お祝いしたい」とつづり、写真を投稿。タクシー運転手の制服を着てタクシーと共に写る若き日の父の姿と「HIKAWA KIYOSHI」と印刷されたキャップを被った後ろ