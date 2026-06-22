長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」は、冷やしメニューの「豚しゃぶ冷やしちゃんぽん」「豚しゃぶ冷やしめん」2品と、辛味のある「夏辛ちゃんぽん」の販売を6月22日から順次開始した。期間限定で販売し、一部店舗を除く全国の店舗で取り扱う。「季節の麺三味 夏の期間限定メニュー」の第2弾で、今回は3品をラインアップした。基本の販売価格は、冷製メニュー2品いずれもレギュラーが税込980円。「夏辛ちゃんぽん」は同サイズ