サッカーの元韓国代表FWのレジェンド、パク・チソン氏（45）が、ワールドカップ（W杯）北中米大会に出場している日本代表と韓国代表の戦力分析を行い、「日本がリードしているのは間違いない」との見解を示した。「日本は急に上手くなったのではなく、持続的に少しずつ成長」 韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2026年6月22日に報じた。 グループFの日本（FIFAランキング18位）は、15日に行われた第1節で、オランダ（同