サッカー北中米Ｗ杯を現地で取材している女優・影山優佳が、２２日までに自身のＳＮＳを更新し、日本対チュニジア戦を振り返った。日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイ競技場で１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。試合をライブ配信している「ＤＡＺＮ」の現地レポーターを務める影山は、２２日までに自身のインスタグラムを更新し「チュニジア戦快勝！」と現地の