高松北警察署 面識のある女性を脅迫したうえ暴行を加えたとして、高松市に住む大学生の男（19）が逮捕されました。 警察によりますと、男は21日午後8時30分ごろ、高松市内のアパートで住人の女性（19）に「ここに包丁あるけん、刺したろかと思ったわ」などと脅迫し、女性の下腹部を1回膝蹴りした疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は「あっています」と容疑を認めているということです。男と女性は面識