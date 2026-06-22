【フリュー：カプセルトイ市場参入】 12月より発売予定 フリューは、カプセルトイ市場へ参入することを発表した。「ころんと、カプセルチャージ。」をスローガンにカプセルトイ商品を開発し、2026年12月より発売を開始する。 同社のカプセルトイ事業は、「世界観ビジネス」におけるプライズ（クレーンゲーム景品）やホビー物販、オリジナルくじに