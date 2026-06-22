日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「不壊」はなんて読む？小学校で習うようなお馴染みの漢字でも、思いがけない読み方をすることがあります。「不壊」もその1つで、「ふかい」と読んでしまいそうですよね。みなさんは「不壊」の正しい読み方を知っていますか？正解を知りたい人は、もう少しス