カーリングのロコ・ソラーレの集合ショットが話題になっている。かつてロコ・ソラーレで活躍した石崎琴美さんが、２２日までに自身のインスタグラムを更新。「今日、チュニジア戦を観ながらふと…ワールドカップって６〜７月に開催しているイメージがあるのに、前回大会は合宿中のカルガリーで観ていたよな？あれ？と思って調べてみたら、前回のカタール大会は夏の暑さを避けるため、史上初の冬季開催だったとのこと。」と、４