純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースする４人組男性歌謡グループ「モナキ」が２２日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会・試飲会に出席した。モナキは４月に発表したデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＳＮＳを中心に大きな話題を呼んでいる。この日は企業のＰＲイベントに初登場。テレビカメラ１２台、スチールカメラエリアは６０席以上が埋まるほどの報道陣が