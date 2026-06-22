「ひぐらしのなく頃に」新作TVアニメーション制作決定PV 「ひぐらしのなく頃に」新作アニメが制作決定。アニメーション制作は、20年前に同作を手がけたスタジオディーンが担当。メインキャスト情報も公開され、前原圭一役を保志総一朗、竜宮レナ役を中原麻衣、園崎魅音・園崎詩音役をゆきのさつき、北条沙都子役をかないみか、古手梨花役を田村ゆかりが引き続き担当することが発表された。 TVアニメ放送2