■FIFAワールドカップ2026グループGニュージーランド1−3エジプト（日本時間22日、BCプレイスバンクーバー）グループGのエジプト（FIFAランク28位）は22日、第2戦をニュージーランド（同83位）と行い3ー1で勝利した。前半15分にコーナーキックからフィン・サーマン（22）に決められ先制を許した。後半13分、モスタファ・ジーコ（29）が同点ゴールを挙げると、22分にはモハメド・サラー（34）が勝ち越しゴールを決めた。37分に