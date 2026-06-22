漫画家・一葵さやかが21日、自身のXを更新し、アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアルカナ・シャドウを描いたお菓子のパッケージを投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】可愛い！かっぱえびせん袋に描かれたキュアアルカナ・シャドウXでは「白黒パッケージのかっぱえびせんを、アルカナシャドウちゃん仕様にしました。空白が何か描けと言ってくる」と、お菓子のパッケージにキュアアル