大規模な特殊詐欺や人身売買への関与が疑われ、アジア最大級の国際犯罪組織と呼ばれる「プリンス・グループ」の最高幹部とみられる男が日本で逮捕されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、警視庁に逮捕されたのは、キプロス国籍で中国出身のフー・シー容疑者（44）と中国籍の男女2人で、今年4月、東京の中央区役所にうその住民異動届を提出した疑いがもたれています。フー容疑者はカンボジアを拠点とする「プリンス・グ