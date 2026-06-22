2026年の夏、日本は54年ぶりに“パンダに会えない夏”を迎えます。そんな少しさみしいニュースをきっかけに誕生したのが、南青山にあるプラントベース・カフェ「BROOKS GREENLIT CAFE」で販売される限定メニュー「パンダかき氷」です。見た目は思わず写真を撮りたくなるほどキュートなパンダモチーフ。しかし、そのかわいさだけではありません。オーツミルクや麹甘酒、アサイーなど植物