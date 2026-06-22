“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている、千葉県・市川市動植物園が21日、公式Xを更新。パンチの近況を報告するとともに、サル山で繰り広げられるサルたちの日常をつづった投稿が話題を呼んでいる。【動画】「おお！しばらく見ぬまに！」赤ちゃんサルを優しくサポート！“お兄ちゃん”パンチの近影投稿では、パンチのリラックスした様子や、子ザルをサポートする“お兄ちゃん”な一面を捉えた1本の動